Челябинск, , 18:36 — REGNUM В Челябинске водителю-наркоману выдали права на управление транспортом. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Установлено, что у него истекал срок действия прежнего удостоверения. При этом оказалось, что гражданин является наркозависимым. Он предъявил в ГИБДД справку о том, что не состоит на учёте у психиатра и нарколога. Однако при проверке оказалось, что эта справка ему не выдавалась, а с 2006 года он всё же находится на диспансерном учёте.

За использование подложного документа гражданин заплатит судебный штраф. А прокурор обратился в суд с требованием признать выданное на основании лжесправки водительское удостоверение недействительным.