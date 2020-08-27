Санкт-Петербург, , 18:39 — REGNUM В Петербурге объявили конкурс на разработку предпроектной документации участка Фрунзенско-Приморской линии метро. Об этом 27 августа сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Вагон метро Дарья Драй © ИА REGNUM

Подрядчик должен будет разработать документы для строительства участка подземки от будущей станции «Шуваловский проспект», которая пока не достроена, до также не существующей пока станции «Коломяжская» с одноименным электродепо.

Стоимость контракта оценили почти в 40 млн рублей. «Работы позволят получить данные по размещению трассы тоннелей, станций, наклонных ходов и вестибюлей, а также определить градостроительные и инженерно-технические ограничения размещения объектов метрополитена», — указали в Смольном.

Работы должны быть выполнены не позднее 19 ноября 2021 года.

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Заметим, конкурс на инженерные изыскания по этому участку петербургского метро пытались объявить еще в 2014 году, но затем отменили — как выразился бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян, ныне находящийся под стражей по делу о коррупции, объявлять конкурсы было «не оправдано ни по экономическим соображениям, ни с точки зрения затрат времени».

«После анализа и обсуждения всех обстоятельств было решено отказаться от отдельных контрактов на инженерные изыскания. Это позволит сэкономить значительные бюджетные средства и получить при этом готовые проекты минимум на три месяца раньше», — заявлял тогда чиновник. Однако этого так и не произошло.

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Добавим, станцию «Шуваловский проспект», согласно последним обещаниям Смольного, собираются ввести в 2025 году. В апреле 2020 года власти сняли с около 4 млрд рублей со строительства городского метро, и участок от «Комендантского проспекта» до «Шуваловского проспекта» потерял 150 млн.

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