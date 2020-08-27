Москва, , 18:32 — REGNUM Родителям ГБОУ Москвы «Школа №1324» временно ограничат доступ в образовательное учреждение на время проведения уроков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Григорий Киселёв.

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«Мы не можем оставить родителей оставить за калиткой, но мы решили, что ограничим доступ посетителей с 8 до 16 часов — на время образовательного процесса. После 16 часов на территории могут находиться жители, посещать её. Но здесь мы тоже понимаем важность эпидопстановки, поэтому наши клининговые компании несколько раз в день по графику будут проводить дезинфекцию малых архитектурных форм во дворе школы, а также после уроков физкультуры», — сказал Киселёв.

По его словам, все школы выполняют одни и те же рекомендации, и школа № 1324 — не исключение: «Все сотрудники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. У нас есть пятисуточный запас защитных и дезинфицирующих средств. Это сделано для того, чтобы был резерв в пять дней в случае необходимости срочной закупки. Мы чётко это контролируем».

Киселёв подчеркнул, что сотрудники обязаны использовать средства индивидуальной защиты в местах общего скопления — например, коридоры: «Но если учитель по время урока стоит у доски, и есть социальная дистанция с учениками, то, конечно, он может снять маску. Это важно, поскольку есть ряд предметов, на которых дети должны видеть артикуляцию, самого преподавателя, да и преподавателю весь день тяжело находиться в маске или защитном экране. Наша задача — сохранить жизнь и здоровье и детей, и сотрудников школы, и родителей».