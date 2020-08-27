Москва, , 18:26 — REGNUM Уроки в классах ГБОУ Москвы «Школа №1324» будут разводиться согласно санитарным нормам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Григорий Киселёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

"Уроки будут разобщены. Для первых классов урок будет длиться 35 минут согласно нормативам, для начальной школы — 40 минут, для каких-то классов — 45 минут. Всё будет разведено согласно нормам СанПиН», — сказал Киселёв.

По его словам, помещение столовой в данный момент готовится: «В столовой будут находиться только дети одной параллели, поэтому сейчас составляется график — в какое время и когда дети будут питаться. Будут распределены нормы по дистанции и раздаче питания. При этом не только сотрудники школы пройдут тестирование на коронавирус, но и все подрядные организации, которые работают у нас на территории».

Киселёв подчеркнул, что у администрации школы есть «чёткое понимание, что мы не проводим массовые мероприятия»: «Точечные мероприятия для классов будут проходить в рамках внутриклассной работы. Мы активно будем использовать информационные ресурсы города, чтобы посещать музеи и выставки в онлайн-режиме вместе с детьми, изучать их, проходить наглядный материал. Система дополнительного образования начнёт свою работу с 1 октября. Но сейчас, если речь идёт о кружке в рамках одного класса, то мы это запускаем и начинаем работать. У нас достаточно много кружков, которые проводят сами классные руководители внутри классов, поэтому их мы запустим».