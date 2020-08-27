Санкт-Петербург, , 18:29 — REGNUM В общежитиях Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета ЛЭТИ выделят дополнительные комнаты для изоляции тех, у кого поднялась температура и у кого подозревают COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщил директор департамента образования вуза Сергей Галунин.

Студенты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» Etu.ru

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Он подчеркнул, что еще с весеннего семестра в общежитиях ЛЭТИ предусмотрели все необходимые меры безопасности, и сейчас составляется график поселения студентов в общежития по факультетам. Согласно предписаниям Роспотребнадзора, все иностранные граждане будут проходить двухнедельный карантин.

«В каждом общежитии выделены дополнительные комнаты для изоляции лиц, имеющих повышенную температуру тела и подозрение на заражение COVID-19. При обнаружении у студента симптомов заболевания коронавирусной инфекцией его отправят в больницу на карете скорой помощи. Нахождение в общежитии зараженных обучающихся исключено», — указал Галунин.

На входе в кампус и в общежитиях университета в обязательном порядке всем будут измерять температуру, а данные о замерах — заносить в журнал.

«Основные трудности, с которыми мы столкнулись, связаны с дефицитом средств термометрии, индивидуальной защиты, увеличенными сроками поставки и финансовыми затратами, которые не были предусмотрены в начале этого года», — пояснил Галунин.

Тем не менее вуз закупил достаточное количество и пирометров, и дозаторов антисептиков для основных корпусов университета и общежитий, и бактерицидных рециркуляторов для мест массового скопления людей.

«В новом учебном году все студенты, преподаватели и сотрудники университета обязаны носить маски. Университет закупил многоразовые маски, которые будут выдаваться всем», — объяснил Сергей Галунин.

Если средств индивидуальной защиты не хватит, ЛЭТИ готов закупить дополнительную партию.

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