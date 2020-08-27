Париж, , 18:20 — REGNUM Обязательное ношение масок на всех улицах Парижа вводит мэрия французской столицы, сообщила 27 августа заместитель парижского мэра Анн Суири в эфире телеканала BFMTV.

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По её словам, это решение вступит в силу с утра следующего дня, с 08:00 28 августа.

Ранее обязательное ношение маски требовалось только на нескольких улицах Парижа с большим числом пешеходов.

Аналогичные меры вводят власти Марселя, которые также обязали жителей и туристов носить маски в любом районе города.

Такие решения были приняты на фоне сообщений о том, что 26 августа во Франции был вновь зафиксирован резкий суточный скачок прироста новых случаев заражения коронавирусом.

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