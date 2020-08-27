Чебоксары, , 17:56 — REGNUM В Чувашии врачи республиканской клинической офтальмологической больницы провели сложную операцию юной слепой пациентке из Марий Эл. На первые сутки после операции девочка смогла видеть, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения Чувашии.

Операция в Республиканской клинической офтальмологической больнице Минздрава Чуваши Rkob.med.cap.ru

Операция прошла в августе. Врачи отмечают, что этот случай — «неординарно сложный»: пациенткой стала шестилетняя девочка, у которой была «тяжелейшая отслойка сетчатки, врожденная миопия высокой степени (— 18)», а также полная слепота.

Операцию проводил главврач офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов в рамках программы оказания высокотехнологичной медицинской помощи. По его словам, «уже на первые сутки после операции девочка может видеть», юную пациентку выписали из клиники через пять дней. Она будет находиться под медицинским наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в клинической офтальмологической больнице Чувашии прооперировали 100-летнего пациента. При поступлении он был слеп на оба глаза, после операции зрение вернулось на 30%. Отмечается, что на следующий день после операции пациент «отметил существенное улучшение зрения, осыпал комплиментами свою дочь и сестринский персонал отделения».