Калуга, , 18:06 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 964 положительных результатов тестов, 1 тыс. 98 человек находится на лечении, 6 тыс. 799 человек выздоровел, 67 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (217), в Обнинске (127), в Боровском районе (115), в Людиновском районе (115), в Малоярославецком районе (59) и в Дзержинском районе (58).

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