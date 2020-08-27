Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева планирует во второй половине сентября приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая была произведена в КНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Об этом 27 августа заявил и.о. Директора ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России Дмитрий Лиознов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Вакцину вначале испытают на 500 человек, а сразу после этого проведут массовое исследование на пяти тысячах добровольцах со всего мира. Прежде всего испытания будут проходить в Канаде, Бразилии, Арабских Эмиратах и России.

«Сейчас в стране стартуют два исследования зарубежных вакцин. Одно относительно небольшое — всего на 100 человек, а второе большое. Оно было зарегистрировано в Китае для ограниченного применения на военнослужащих», — пояснил Лиознов.

Специалист отметил, что китайская вакцина уже прошла испытания на 500 человек и показала свою безопасность и эффективность.

Читайте также: Мурашко: вакцина от SARS-CoV-2 поступила в медучреждения для испытаний

Напомним, российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 начала поступать в гражданский оборот на территории России. Об этом 27 августа заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина показала свою эффективность и безопасность. Разработали ее в НИИ имени Гамалеи.

Второй вариант вакцины разрабатывает центр «Вектор» в Новосибирске. Появление второй российской вакцины от SARS-CoV-2 должно произойти в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге 80% коронавирусных коек заняты лежачими больными