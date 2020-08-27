Волгоград, , 17:11 — REGNUM Двух организаторов и трёх участников группы, подозреваемых в серии телефонных мошенничеств на территории России, задержали сотрудники правоохранительных сил Волгоградской области. Они выманили у потерпевших более 300 тысяч рублей, сообщили 27 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Телефонный мошенник

Телефонные звонки с просьбами о помощи от «родственников», попавших в беду, мошенники совершали в июле и августе 2020 года. На случайные номера жителей Владивостока, Иркутской области и Забайкальского края звонили двое осуждённых в возрасте 36 и 43 лет, отбывающих наказание в исправительной колонии Камышинского района за ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Помогали осуждённым в покупке телефонов и сим-карт и обналичивали деньги трое жителей Волгограда: двое ранее судимых мужчин в возрасте 42 и 43 лет и 24-летняя женщина. Между сообщниками были чётко распределены роли, они получали определённый процент вознаграждения за «работу». В исправительной колонии, а также по местам проживания и регистрации подозреваемых изъяты 10 сотовых телефонов, 15 сим-карт различных сотовых операторов, ноутбук, 13 банковских карт. Следователям известно о 10 потерпевших, у которых похищено свыше 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов продолжает отбывать наказание в колонии, второго в день освобождения снова поместили в СИЗО. В отношении остальных участников проводится проверка.