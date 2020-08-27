Санкт-Петербург, , 17:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге летальность заболевания коронавирусной инфекцией остается самой высокой на Северо-Западе и в России в целом. Уже вторую неделю подряд она держится на отметке 6,66%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Летальность в СЗФО на 27 августа 2020 г ИЦК

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Летальность — это процент умерших от количества заболевших. По данным на 27 августа, средний процент летальности от COVID-19 в России составляет 1,72% (неделей ранее — 1,71%). В Северо-Западном федеральном округе летальность составляет 3,52% (на прошлой неделе — 3,51%).

В целом по России вторую, третью и четвертую строчку по летальности занимают Республика Дагестан (4,56%), Севастополь (3,81%) и Тверская область (3,47%).

В СЗФО, помимо Петербурга, на текущей неделе еще восемь регионов показали летальность выше 1%: Архангельская область — 2,36% (было 2,40%), Новгородская область — 1,69% (1,75%), Калининградская область — 1,73% (1,72%), Псковская область — 1,37% (1,40%), Республика Коми — 1,29% (1,22%), Ленинградская область — 1,18% (1,08%), Мурманская область 1,25% (1,20%), Вологодская область — 1,05% (0,99%).

Два региона СЗФО демонстрируют показатель летальности ниже 1%: Республика Карелия — 0,53% (0,54%), а в Ненецком автономном округе показатель равен нулю.

«Таким образом, на этой неделе в СЗФО три региона показывают летальность выше общероссийской (Санкт-Петербург, Архангельская область, Калининградская область), остальные восемь — ниже этого показателя», — отметили аналитики ИЦК.

Добавим, что в Петербурге от COVID-19 как непосредственной причины смерти к настоящему времени скончались 2392 человека, в том числе смерть 17 человек признали за последние сутки.

За последние сутки в России подтвержден 121 летальный случай коронавирусной инфекции. За весь период в стране от COVID-19 умерло 16 804 человека.

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