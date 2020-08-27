Архангельск, , 16:52 — REGNUM Верховный суд РФ отменил решение Архангельского областного суда, присудившего продавцу из Котласа Светлане Бакшеевой штраф за оскорбление бывшего губернатора Архангельской области Игоря Орлова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Орлов Kremlin.ru

Напомним, Бакшеева опубликовала резкий комментарий в соцсети «Вконтакте», выражая возмущение строительством мусорного полигона на станции Шиес. Дело было возбуждено по обращению местной жительницы. Суд назначил Бакшеевой штраф в 30 тысяч рублей.

Верховный суд отменил решение Архангельского областного суда, само производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.