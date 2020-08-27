Москва, , 16:51 — REGNUM Руководство ГБОУ Москвы «Школа №1324» постаралось «прожить» день глазами ученика в процессе формирования новой системы обучения в условиях рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Григорий Киселёв.

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"Первая задача — подготовить каждый вход, начиная с того, в какой вход будет заходить ребёнок. Мы постарались учесть даже не ситуацию в школе и её влияние, а взяли конкретного ребёнка и постарались при подготовке прожить его день, чтобы всё было ясно и для него, и для родителя, потому что от того, насколько грамотно и чётко мы всё объясним и детям, и родителям, и сотрудникам, от того и будет зависеть, как успешно и безболезненно всё будет проходить», — сказал Киселёв.

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По его словам, в школе развели потоки учеников: «В нашем здании будет семь входов. Все потоки разделены по времени, разведены по параллелям, каждый вход будет обеспечен дозаторами с антисептиками, специальными баками для утилизации средств индивидуальной защиты. На входе будет стоять дежурный администратор, сотрудник охраны. Также на дополнительных входах будет стоять система «Проход и питание». Далее дети по конкретному маршруту по своей лестнице передвигаются в свой кабинет. За каждым кабинетом закреплён учебный кабинет, где в течение всего дня они будут проходить обучение. Есть моменты, когда дети будут передвигаться по кабинетам: это необходимость. Речь идёт о таких кабинетах, как физика, химия, биология, информатика. Мы понимаем, что если взять детей 10 класса, то мы понимаем, что они отучились, покинули кабинет, и у нас есть лаборанты, которые после урока каждую парту протирают антисептическими средствами и готовят кабинет к следующему уроку».