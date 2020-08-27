Махачкала, , 17:20 — REGNUM Федеральный оперативный штаб представил новые данные по ситуации с коронавирусом в Дагестане: к 11:00 27 августа в республике зарегистрировано 10 тыс. 716 случаев заражения. За предыдущие сутки, как и двумя днями ранее, в республике выявили 65 носителей инфекции.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Накануне в Дагестане также зафиксировали 46 фактов выздоровления после заражения коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии болезнь победили 9 тыс. 479 человек, или более 88,4% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом.

Отметим, что с начала августа в Дагестане, который находится на втором этапе снятия введенных из-за пандемии ограничений, отмечается повторное ухудшение эпидемиологической ситуации. На этом фоне, в частности, Республиканская клиническая больница была вынуждена возобновить прием пациентов с коронавирусом и подозрением на него.

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