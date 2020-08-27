Екатеринбург, , 16:54 — REGNUM В средней общеобразовательной школе № 29 (Екатеринбург) решили отказаться от общего звонка из-за новых санитарных требований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учебной организации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как и в других учебных учреждениях города, в СОШ № 29 разведут потоки школьников. Учащиеся будут заходить через четыре входа (включая аварийные) в разное время. Из-за этого расписание будет индивидуально перестроено под разные классы.

«Общего звонка не будет. В классе будут находиться звоночки. Либо это будет организовано с телефона, с помощью таймера, который оповестит детей, что урок закончился», — сообщили в организации.

Классы будут находиться в отдельных кабинетах. Перед началом второй смены помещения тщательно продезинфицируют (это займёт около 50 минут). Дистанционное образование предполагается только для 10 и 11 классов — их переведут на «дистант» по субботам.

В школе решили не отказываться от очных родительских собраний — они будут проводиться в актовом зале. Родителей допустят в здание только в масках. Учителя и дети смогут находится в школе без масок. Обязательный масочно-перчаточный режим распространяется лишь на работников пищеблока.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде свердловских школ также решили отказаться от общего звонка в новом учебном году.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральской школе обошлись без помощи родителей, несмотря на новые меры