Ставрополь, , 17:19 — REGNUM Житель Ставрополья, по неосторожности утопивший свою знакомую, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 августа в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

Трагический случай произошел днем 2 июля текущего года. По данным следствия, во время совместного купания в реке в селе Левокумском 48-летний обвиняемый решил подшутить над своей 43-летней знакомой. Он погрузил ее в воду, где удерживал некоторое время. В результате потерпевшая умерла от утопления.

Фигуранту инкриминируется причинение смерти по неосторожности. Расследование уголовного дела завершено, с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения.