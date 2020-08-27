Москва, , 16:31 — REGNUM Рекомендации, выданные школам со стороны Роспотребнадзором, в ГБОУ Москвы «Школа №1324» будут выполняться как задача. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил директор школы Григорий Киселёв.

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"Понятно, что это — рекомендации, но мы для себя поставили вопрос так, что это теперь — наша задача, потому что эти рекомендации связаны с обеспечением безопасности обучающихся и посетителей школы и её сотрудников. Делалось всё с момента объявления режима повышенной готовности, и все школы готовились и к окончанию учебного года, и к началу грядущего учебного года», — сказал Киселёв.

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По его словам, до начала учебного года 100% сотрудников должны пройти тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции: «В последующем мы будем также проводить эти тестирования, чтобы понимать ситуацию с сотрудниками. У нас налажена с точки зрения департамента и Роспотребнадзора межведомственное взаимодействие, и в случае контактов ребёнка с заразившимися коронавирусом каждый директор московской школы получает оперативную информацию от департамента, и далее мы принимаем меры. Если ребёнок заболел, то весь класс будет высажен на двухнедельный карантин, а также будет обеспечена дистанционная форма образования. Сохраняется работа учителей в этом классе, они будут дистанционно давать уроки, и, благо, это для нас не вызов, потому что мы её использовали и ранее, и у школы есть такие технические возможности».