Саранск, , 16:31 — REGNUM В Мордовии прошло в онлайн-формате республиканское родительское собрание. В ходе мероприятия были определены принципы работы образовательных организаций с учетом угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

По словам зампреда правительства региона Галины Лотвановой, новый учебный год начнется в традиционном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований. Школы с шестидневной неделей смогут организовать шестой учебный день в дистанционном формате по решению педагогического коллектива.

«За каждым классом закрепят отдельный кабинет, в котором будут проходить уроки по всем предметам. Лабораторные занятия по физике, информатике, химии, биологии будут проводиться в спецкабинетах при жестком соблюдении всех мер безопасности. Перед началом учебного года каждая образовательная организация должна провести генеральную уборку», — уточнила она.

Лотванова напомнила, что линеек 1 сентября не будет, их заменят классные часы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Также она отметила, что персонал в школах — охранники, сотрудники пищеблоков будут работать в масках и перчатках. Учителя и ученики в классах не обязаны носить средства индивидуальной защиты. Родители при входе в школу должны надевать маски, однако желательно, чтобы родители оставались за пределами учебного заведения.

Для минимизации контактов в школах разрабатывается расписание уроков, перемен, приемов пищи. В школах должны быть готовы средства дезинфекции и термометры, не только в школах, но и в детских садах необходим открыть все дополнительные входы. Измерять температуру тела детям будут и перед посадкой в школьные автобусы, которыми будут пользоваться около 4 тыс. детей, сам транспорт будет дополнительно обрабатываться.

«В постоянном режиме будет проводиться мониторинг посещаемости учащимися учебных заведений. При появлении первого случая заболевания COVID-19 у детей будет проводиться обследование контактных на наличие возбудителя инфекции, чтобы вовремя остановить возникновение вспышки заболевания в школе. Родители еще дома, перед выходом, должны измерить ребенку температуру», — добавила главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 27 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5334 случая заражения SARS-CoV-2. За последние сутки по выздоровлении выписаны 27 жителей республики, всего выздоровели 4192 человека или 78,59% от общего числа носителей коронавируса. 38 человек скончались от коронавируса, как от основной причины.