Брянск, , 16:26 — REGNUM 73 молодых учителя и 96 воспитателей впервые начнут свою трудовую деятельность в новом учебном году в Брянске. Всего в городской системе образования работают 178 образовательных организаций, сообщили 27 августа в пресс-службе мэрии.

Ирина Воробьёва. Учительница. 1957

Детей примут 68 школ, 104 детских сада и 6 учреждений дополнительного образования Брянска. В общей сложности в учреждениях работают 5,5 тысячи педагогов. В 2020 году впервые встретятся с учениками и воспитанниками 73 молодых учителя и 96 воспитателей.

В 2019 году в Брянске открылись пять детских садов и семь ясельных пристроек. К 1 сентября 2020 года откроется новая школа, а затем и новый детский сад в микрорайоне Старый аэропорт.