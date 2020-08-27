Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM В Петербурге мужчина создавал аккаунты граждан в популярном сервисе каршеринга «Делимобиль» без ведома самих людей, а затем продавал учетные записи по сходной цене тем, кто хотел воспользоваться каршерингом под чужим именем. В итоге торговца чужими личными данными привлекли к уголовной ответственности и наказали штрафом.

Как сообщили 27 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, Приморский районный суд Северной столицы рассмотрел первое в России дело о продаже аккаунтов каршеринга. Перед судом предстал Роман Амелин, который до 2019 года носил фамилию Хафизов.

Как установлено, обвиняемый получал из неустановленных следствием источников персональные данные физических лиц, необходимые для регистрации в каршеринге — копии паспорта, водительских удовтоверений, фотографии. С помощью этих данных мужчина регистрировал учетные записи в сервисе и продавал их за 2500 рублей.

«Всего создал и продал не менее 10 аккаунтов, получил не менее 25 000 рублей, причинив вред деловой репутации ООО «Каршеринг Руссия», — сообщили в суде (указанное ООО владеет сервисом «Делимобиль»).

Амелина обвинили по части 2 статьи 272 УК РФ — «Неправомерный доступ к компьютерной информации причинивший крупный ущерб или совершенный из корыстной заинтересованности».

Как отмечается, Амелин вину признал, раскаялся, а также перевел 10 000 рублей в благотворительный фонд. В суде он заявил ходатайство о прекращении дела с назначением судебного штрафа.

«Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, назначив штраф в размере 50 000 рублей», — резюмировали в судебной пресс-службе.

Добавим, как показал опрос, проведенный сервисом «Авито Авто» в июле 2020 года, после снятия режима самоизоляции и ограничений на работу сервисов каршеринга, 41% жителей Санкт-Петербурга, пользующихся услугой, сразу вернулись к прежней частоте поездок на каршеринге, еще 22% стараются чаще пользоваться каршерингом в целях безопасности. При этом 8% опрошенных намерены полностью отказаться от каршеринга в пользу личного автомобиля, 25% респондентов решили сократить частоту поездок на каршеринге.