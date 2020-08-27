Архангельск, , 16:05 — REGNUM В Архангельске усилят контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и услуг. Первыми проверят точки общепита. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Касса супермаркета Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"С 15 августа в Архангельске были сняты ограничения по работе кафе и ресторанов. Предприятия общественного питания активно рекламируют свою деятельность в соцсетях: размещенные фотографии нередко свидетельствуют о том, что соблюдаются не все меры, предписанные Роспотребнадзором», — сообщили в штабе.

Также будет продолжена практика совместных рабочих поездок с сотрудниками УВД по магазинам, торговым центрам и павильонам.

«За неисполнение масочного режима для граждан — покупателей и продавцов — предусмотрен штраф от 1 до 30 тыс. рублей, а для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, — от 30 до 300 тыс. рублей», — напомнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Архангельской области было выявлено 87 новых случаев COVID-19, из них 48 — в областной столице.