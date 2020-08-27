Красногорск, , 16:30 — REGNUM Министерство образования Московской области составило рейтинг подмосковных школ. Перечень опубликован на официальном сайте регионального правительства

Всего в рейтинг включили 512 образовательных учреждений региона. Первое место занял «Физтех-лицей» имени П. Л. Капицы, который расположен в городском округе Долгопрудный.

Следом за ним идёт областная гимназия имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе. Замыкает тройку лидеров физико-математический лицей №5 в Долгопрудном. Четвёртое и пятое место досталось соответственно Дмитровской гимназии «Логос» и Королевскому лицею научно-инженерного профиля.

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