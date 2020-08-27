Ханты-Мансийск, , 16:04 — REGNUM В школе №1 города Белоярска (ХМАО) не планируются массовые мероприятия и линейка на 1 сентября до «отмашки Роспотребнадзора». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учебном заведении.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

"Пока о линейке не говорим. Ждём отмашки Роспотребнадзора. Никто не желает лишить детей волнительного момента «первый раз в первый класс», выпускникам тоже важен момент первого дня последнего года учёбы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в школе.

С 1 сентября 2020 года школа №1 Белоярска переходит на очный режим.

«С рециркуляторами, с дезинфицирующими средствами у нас всё в порядке. Не в порядке тревожные родители, которые постоянно звонят. У нас есть сайт, группы в социальных сетях. Следите за информацией, говорим. Дети без масок приходят в школу, неоднократно повторяем. Цветы учителю и без линейки можно купить и поздравить. Справок от родителей об отсутствии ковида от детей не требуем — термометрия на входах будет. Скользящее расписание тоже предусмотрено. У нас ведь родители активные, чуть что не так — прямо губернатору жалуются», — сообщили в школе.

За каждым классом закреплён отдельный кабинет, за исключением предметов, требующих разделения на группы или специального оборудования. Расписание питания обучающихся сформировано с учетом наполняемости классов и их безопасной рассадки в столовой.

«Главное сейчас, сформировать в детях инстинкты безопасности. Для этого запланированы классные часы с участием медиков, которые должны пояснить, что ковид есть и от него можно защититься», — отметили в школе.