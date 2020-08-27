Париж, 27 августа 2020, 16:03 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что за нарушение правил ношения защитной маски полиция составляет около 700 протоколов в день, сообщает Le Figaro.
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В учреждениях, открытых для общественности, с 17 августа 2020 года власти провели 30 000 проверок, в результате которых было принято 1900 мер.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон ответит на вопросы журналистов в пятницу, 28 августа 2020 года.
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