Элиста, , 16:01 — REGNUM В школах Республики Калмыкия в первые дни нового учебного года проведут уроки здоровья. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки РК Герман Санджарыков.

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По словам главы ведомства, общеобразовательные организации начнут работу в штатном режиме, во время уроков ученики смогут сидеть по двое. Будут отменены только внеурочные занятия. Все остальные уроки будут проходит строго по расписанию, которое составлено индивидуально для каждого класса. Новшеством станут уроки здоровья, которые будут проведены в первые учебные дни.

Обязательным допуском в школу станет ежедневная утренняя термометрия. Рециркуляторами воздуха пока оснащены только столичные школы, однако в ближайшее время этот вопрос в районах будет решён, пишет РИА «Калмыкия».

При этом на дистанционное обучение перевести ребёнка можно будет только по медицинским показаниям. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально.