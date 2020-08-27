Ташкент, , 15:57 — REGNUM Фармацевтическая компания «Белфарм» передала в Узбекистан гуманитарную помощь в виде противовирусных препаратов, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Белорусская компания передала препараты, применяемые при вирусных и острых респираторных инфекциях, а также гиптоензивные и бронхолитические препараты.

Напомним, в сентябре 2018 года в рамках визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Узбекистан подписано соглашение о строительстве фармацевтического производства в Ташкенте. Реализацией проекта занимается ООО «Белфарм».

Запуск производства лекарств запланирован на первый квартал 2021 года. Холдингом «Белфармпром» в Узбекистане реализуется четыре крупных проекта на сумму $20 млн.