Москва, , 16:05 — REGNUM Поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции в медучреждения для третьего этапа ее клинических испытаний начались. Об этом 27 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийской акции «Мы вместе».

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"Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы», — заявил Мурашко.

Также он рассказал, что в настоящее время ещё три вакцины от SARS-CoV-2 находятся в России на регистрации.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут (в них) участие», — сказал глава Минздрава России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские вакцины от коронавируса, которые разрабатываются центром им. Гамалеи и научным центром «Вектор», будут конкурировать между собой.