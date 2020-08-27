Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM В ходе приёмной кампании в вузы Петербурга в 2020 году рекордно высоким оказался конкурс в медицинские вузы города. Это произошло на фоне продолжающейся пандемии, в ходе которой медики находятся на переднем крае борьбы.

Как рассказали журналистам 27 августа представители комитета по науке и высшей школе и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленобласти, средний конкурс среди вузов медицинского профиля достигал 20,15 заявлений на одно место.

При этом по отдельным специальностям конкурс достигал заоблачных цифр. Так, например, по специальности «Педиатрия» в одном из медицинских вузов конкурс составил 425 человек на одно место.

Средний конкурс в государственные вузы Санкт-Петербурга вырос по сравнению с 2019 годом и составил 14,58 человек на место (в 2019 году — 13,83 человека на место).

Помимо медицинских специальностей, большой интерес у абитуриентов вызвали творческие направления (например, специальность «Дизайн» — 231 человек на одно место в в Университете технологии и дизайна, на специальности экономической и гуманитарной направленности («Международные отношения» в Финэке — до 220 человек на место).

В приемную кампанию-2020 большинство заявлений поступало от девушек: в 2020 году — 58% заявлений, от юношей — 42% (в 2019 году было 55% и 45% соответственно).

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Общая цифра приема в вузы Санкт-Петербурга на программы бакалавриата и специалитета составила в текущем году 28 349 человек, что на 1309 мест больше, чем в 2019 году.

Всего в вузы Санкт-Петербурга на очную форму обучения было подано более 558 тысяч заявлений, что на 74 тысячи заявлений больше, чем в 2019 году. В том числе на бюджетные места подано 413 тысяч заявлений — почти на 40 тысяч больше, чем в 2019 году.

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