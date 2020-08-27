Тбилиси, , 15:57 — REGNUM Заявки на получение пособий в Грузии подали 482 тыс. семей на 810 тыс. детей. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства страны, 27 августа на совещании сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«Это одна из наиболее эффективных мер, которая в первую очередь направлена на повышение ожидаемого уровня бедности во время кризиса и на поддержку семей наших граждан», — сказал Гахария.

Он напомнил, что между правительством и банковским сектором есть договорённость, что пособия для детей не будут изымать для погашения задолженностей.

Напомним, ранее правительство Грузии в рамках смягчения последствий экономического кризиса объявило, что с 1 сентября семьям на каждого ребенка до 17 лет включительно будут выплачивать по 200 лари (около $65). Регистрировать заявки можно будет до 1 декабря. На родившихся в этот период детей также можно будет получить пособие.

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