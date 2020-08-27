Ростов-на-Дону, , 15:41 — REGNUM Школа № 60 в Ростове-на-Дону оснащена всем необходимым для безопасности учеников в новом учебном году. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила директор общеобразовательной организации Лилия Захарова.

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Школа, рассчитанная на 1,5 тыс. мест, состоит из двух зданий: основное здание — для учеников 5−11-х классов (836 детей), и модульное здание — для учеников 1−4-х классов (686 детей). По словам руководителя школы, ученики 6−8-х классов будут учиться во вторую смену, чтобы снизить нагрузку и исключить скученность. Для каждого класса составлено индивидуальное расписание занятий.

«Мы регулярно предоставляем информацию о готовности школы к новому учебному году. Нашей школе были выделены средства, на которые приобретены рециркуляторы воздуха. Ими оснащены все кабинеты, в которых будут проводиться занятия, общие помещения. Мы закупили бесконтактные термометры, ученики и педагоги будут обеспечены дезинфицирующими средствами. Перед входом в классы мы разместили предупреждающие знаки о необходимости соблюдения социальной дистанции», — уточнила собеседница ИА REGNUM.

В ближайшие дни в школе будет проведён контрольный сбор родителей, на котором будет представлена инструкция о необходимости выполнения санитарных требований, чтобы они с пониманием отнеслись к новым правилам.

«Для того чтобы разъединить потоки учеников, будут работать три входа в школу. Определено время приёма пищи, и соблюдена социальная дистанция между столами в школьной столовой. По субботам для тех ребят, которые по состоянию здоровья пропустят уроки, будут организованы консультации», — добавила Лилия Захарова.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону все общеобразовательные учреждения получили дополнительные средства для выполнения санитарных требований в новом учебном году — более 77 млн рублей.

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