Красногорск, , 15:42 — REGNUM Режим самоизоляции привело к резкому увеличению онлайн-торговли в Подмосковье. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Так, во время самоизоляции в период максимальных ограничений суточный объём онлайн-продаж в регионе составлял 2,8 млрд рублей. На данный момент цифра сократилась до 1−1,5 миллиарда, что существенно выше показателей, которые были до введения ограничительных мер.

«До пандемии, до момента ограничения традиционных каналов продажи, онлайн-торговля Московской области составляла примерно 200 миллионов рублей в сутки. В период максимальных ограничений эта цифра была 2,7 миллиарда и 2,8 миллиарда рублей в сутки», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

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