Москва, , 15:37 — REGNUM По данным на 26 августа, на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 35,4 млн. Об этом 27 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора.

Лаборатория, в которой проводят исследования на коронавирус Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Все желающие могут пройти тест в 839 лабораториях, в их числе 109 лабораторий Роспотребнадзора, 575 — в государственных поликлиниках и 155 — в частных.

Отмечается, что тест на коронавирус является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. В случае выявления нового коронавируса информация передается в Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия прошла пик коронавирусной инфекциию.

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