Астрахань, , 15:35 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 27 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности — все новости»

18 июля скончалась женщина 1953 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

Всего скончались 69 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области персонал школ проверят на коронавирус

Читайте развитие сюжета: В Астраханской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом