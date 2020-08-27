Владивосток, , 15:34 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на время ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия в очном формате проводиться не будут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе вуза.

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Все массовые мероприятия с участием студентов ДВФУ будут проводиться в онлайн режиме.

«Все дополнительные вопросы студенты смогут задать, позвонив по телефону горячей линии университета, по электронной почте и в официальных сообществах ДВФУ», — добавили в университете.

Как сообщало ИА REGNUM, учебный год в этом году начнётся в ДВФУ с 14 сентября с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.