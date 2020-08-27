Пенза, , 15:31 — REGNUM Финансово-экономический лицей №29 города Пензы готов к новому учебному году с учётом последних рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом 27 августа корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор учебного заведения Уланов Константин Николаевич.

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Администрация лицея своевременно закупила всё необходимое оборудование и предоставила целых семь входов для учеников (четыре в первом корпусе и три во втором). При этом в учебном заведении будет введено новое расписание, подразумевающее разное время начала занятий для отдельных параллелей детей.

Лицей также приобрела несколько бактерицидных ламп и четыре рециркулятора воздуха (по два на каждый корпус). По словам Константина Николаевича, все сотрудники учебного заведения проинструктированы и готовы приступить к работе по новым условиям.

Напомним, Роспотребназдор выпустил ряд рекомендаций для проведения занятий в учебных заведениях с 1 сентября 2020 года. Выполняя их, администрации школ помогают в борьбе с распространением COVID-19.

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