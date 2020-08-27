Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Чувашии на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом планируется рассмотреть вопрос о переходе на третий этап снятия ограничений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе прямой линии заявила сегодня, 27 августа, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач.

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По её словам, в регионе «в настоящее время эпидемиологическая ситуация стабилизировалась».

«Регистрируется чуть более 30 случаев [ежесуточно], и мы рассматриваем вопрос на фоне такой стабильной ситуации, которая наблюдается в течение уже нескольких недель, о переходе на третий этап. Вопрос решается, рассматривается, будет вынесен на заседание оперативного штаба в ближайшую пятницу», — сказала Вера Головач.

Напомним, третий этап предполагает открытие гостиниц, парков и скверов, всех остальных предприятий сферы торговли и услуг, возобновление экскурсий, открытие всех образовательных, культурных и спортивных организаций, санаториев и пансионатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Чувашия перешла на второй этап снятия ограничений, ранее принятых в условиях пандемии коронавируса.

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На 27 августа в Чувашии подтвержден 7651 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 32. Выздоровели 6316 человек, скончались 68 пациентов с COVID-19.