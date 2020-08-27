Стокгольм, , 15:49 — REGNUM Число летальных исходов в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на три. Такие данные 27 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 820 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 83 898 человек. 26 августа число инфицированных составляло 87 072 человека. Порядка 3 700 человек были удалены из статистики, так как выяснилось, что из-за некачественных тестов их результаты на наличие SARS-CoV-2 оказались ложноположительными.

По состоянию на 27 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 21 пациент с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находится в реанимационных отделениях и получает медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 564 человека.