Уфа, , 15:55 — REGNUM Подготовка к учебному году в лицее № 160 Уфы завершена. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба городской администрации.

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Отмечается, что в этом учебном заведении приняты все меры по соблюдению рекомендованной дистанции: в помещениях лицея была нанесена специальная разметка, спланировано разделение потоков учащихся, в столовой разработан график питания.

Отмечается, что в классах обозначена зона учителя. С 1 сентября будет действовать плавающее расписание уроков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии школьные линейки в День знаний пройдут для учащихся первых, девятых и 11-х классов. Для остальных учеников первый звонок прозвенит в онлайн-режиме.

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