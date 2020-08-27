Владивосток, , 15:27 — REGNUM Общественные пространства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке будут работать в обычном формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

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Коворкинг «Аякс», «Точка кипения», библиотеки, преподавательские будут открыты для студентов и персонала университета. Обязательно на всей территории ДВФУ соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции — масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция. Предприятия общественного питания на территории кампуса университета работают также с соблюдением санитарных норм безопасности.

«Занятия по физической культуре будут проводиться на открытом воздухе, как и обычно в начале семестра, пока позволяет температурный режим», — добавили в вузе.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДВФУ учебный процесс в этом году начнётся с 14 сентября в очном режиме. Студентов и персонал университета обеспечат защитными масками — их ношение обязательно.