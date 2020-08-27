Красногорск, , 15:32 — REGNUM Пять незаконных свалок ликвидировано в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

«Убраны свалки в деревнях Красная Горка и Вешки, на Липкинском шоссе, вблизи СНТ «Звездочка». Всего силами муниципалитета убрано более 250 кубометров мусора, сваленного на землях лесного фонда», — отмечено в сообщении.

Всего же с начала 2020 года в Мытищах ликвидировано свыше 150 незаконных свалок и навалов мусора. При том по итогам первых шести месяцев 2020 года в Подмосковье 32 муниципалитета имеют положительную динамику в вопросе ликвидации свалок. В 11 муниципалитетах они убраны полностью.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье вылечились от COVID-19 ещё 146 человек

Читайте развитие сюжета: В пандемию онлайн-продажи в Подмосковье выросли в 14 раз