Сыктывкар, , 15:25 — REGNUM Ветераны боевых действий в Коми попросили чиновников республики установить меру соцподдержки в виде ежегодной выплаты, пишет БНК.

Председатель республиканской организации «Союз десантников» Юрий Беляцкий рассказал, что частично ветераны утратили льготы, из-за этого есть «напряжение в сообществе» и идет поиск разрешения этой ситуации.

Одно из предложений — это принять закон, по которому 1 июля народный праздник Дня ветеранов боевых действий сделать официальным. Дату хотят сделать памятной хотя бы на региональном уровне. Отталкиваясь от нее, Юрий Беляцкий предлагает установить меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты. Ее размер — один МРОТ.

«Понятно, что деньги это немаленькие с учетом бюджета республики. Тем не менее это некий шаг в сторону ветеранов боевых действий», — отметил Юрий Беляцкий.

Идею ветераны уже представили руководству Коми, прошло соответствующее совещание в министерстве труда, занятости и социальной защиты региона. В министерстве считают, что идею выплаты можно включить в комплексную программу поддержки ветеранов боевых действий, но размер суммы надо прорабатывать, так как это «немалые расходы».

Предложение о выплатах не нашло абсолютного отклика среди участников заседания комитета. В частности, они заметили, что льгот не хватает другим категориям, например, малоимущим. Также среди ветеранов есть люди работающие, с достаточным доходом, и «поголовно всем выплачивать 1 июля — это роскошь для бюджета республики».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на повышение пенсий участникам боевых действий, внесли в Госдуму в июле 2020 года.