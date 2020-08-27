Владивосток, , 15:19 — REGNUM В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с начала учебного года, которое запланировано на 14 сентября, студентам и сотрудникам будут проводить бесконтактную термометрию, всем предоставят дезсредства для рук, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Следите за развитием событий в трансляциях: «Коронавирус в России: регионы в режиме повышенной готовности – все новости», «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Читайте также: В ДВФУ студентов с признаками ОРВИ будут отстранять от занятий

В учебных корпусах кампуса будет проводиться регулярная уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей. Вентиляционные системы во всех зданиях, в том числе в общежитиях, уже прошли противоэпидемиологическую обработку. В местах общего пользования будет проводиться обеззараживание воздуха с использованием необходимого оборудования. Во время перерыва учебные помещения будут проветриваться.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДВФУ студенты с малейшими признаками инфекционных заболеваний будут отстраняться от занятий.

Читайте развитие сюжета: В лицее № 160 Уфы завершили подготовку к учебному году