Тайбэй, , 15:44 — REGNUM В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Южной Корее ряд стран ужесточают карантинные меры в отношении лиц, прибывающих из страны Утренней свежести. Об этом сообщает тайваньская газета United Daily News.

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Согласно опубликованным данным, органы здравоохранения Тайваня исключили Южную Корею из списка стран с низким и среднем уровнем распространения коронавируса, и с которыми установлена упрощенная система въезда для бизнесменов.

В связи с этим, граждане Южной Кореи прибывающие на Тайвань будут помещаться на двухнедельный карантин.

Известно, что из данного списка также была исключена и Япония.

В настоящее время на Тайване выявлено 487 случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали семь человек.

Ранее власти Сингапура также ужесточили карантинные меры в отношении лиц, прибывающих из Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявлено 441 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 18 706.

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