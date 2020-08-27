Уфа, , 15:34 — REGNUM Опыт благоустройства общественных пространств и развития социальной сферы Татарии изучил глава Башкирии Радий Хабиров во время визита делегации республики в Казань, 27 августа сообщает пресс-служба главы Башкирии.

По сообщению пресс-служба ведомства, Хабиров осмотрел пешеходную набережную озера Нижний Кабан, вторая очередь реконструкции которой была завершена летом текущего года. Набережная является одним из центров притяжения Казани.

Отмечается, что кроме этого, глава Башкирии посетил Республиканский центр по поддержке творчески одарённых детей и молодёжи «Созвездие — Йолдызлык». Радий Хабиров и глава Татарии Рустам Минниханов посмотрели концерт выпускников центра. По словам Минниханова, через творческий конкурс «Созвездие — Йолдызлык» каждый год проходят десятки тысяч одарённых детей со всей Татарии. А самые одаренные дети получают путёвку в мир искусства.

По словам Радия Хабирова, хотелось бы, чтобы министры культуры обоих регионов обменялись опытом и возможно, организовали бы совместный проект.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Казани Радий Хабиров и Рустам Минниханов открыли памятник Мустаю Кариму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казань с рабочим визитом приехал глава Башкирии