Сухум, , 15:26 — REGNUM Жители села Лабра Очамчырского района в Абхазии вышли на стихийный митинг, требуя выпустить их из зоны карантина. Об этом 27 августа передает Sputnik-Абхазия.

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По информации журналистов, местные жители говорят, что не могут из-за изоляции купить лекарства и продукты питания. Некоторые также сомневаются, что в их селе есть заразившиеся коронавирусом.

Сообщается, что к протестующим приехал глава района Станислав Амичба. Он не стал комментировать ситуацию для СМИ. Также не стал общаться с журналистами и глава Лабры Арутюн Мелконян.

Напомним, в Лабре карантин был введён с 25 августа. Это произошло после того, как скончался заболевший COVID-19 житель этого села. В минздраве республики заявили, что это — пятый случай заражения коронавирусом в Лабре и объявили об изоляции населённого пункта.

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