Екатеринбург, , 15:20 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга начала проверку по факту аварии на пешеходном переходе с участием четырёх детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По предварительным данным, в ДТП на улице Бахчиванджи пострадали два мальчика (4 и 14 лет) и две девочки (7 и 9 лет).

Прокуратура выяснит, как соблюдалось законодательство на дорожном участке, а также даст оценку действиям водителя. Уже известно, что мужчина, допустивший наезд на детей, ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года автобусы с детьми попали в ДТП под Екатеринбургом.

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