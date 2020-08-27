Ростов-на-Дону, , 15:06 — REGNUM В Ростовской области стали известны результаты очередной проверки качества воды водоёмов. Возбудителей инфекционных заболеваний специалисты не нашли, однако санитарным нормам не соответствует около 40% водоёмов на Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, пробы воды прошли исследования на наличие микробиологических, паразитологических, санитарно-химических и вирусологических показателей. Не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 38,8% отобранных проб воды, по паразитологическим показателям — 0,6%.

Наиболее грязная вода — в водоёмах Ростова-на-Дону, Азова, Новочеркасска, Таганрога, а также Азовского, Аксайского, Октябрьского, Сальского и Усть-Донецкого районов.

ИА REGNUM напоминает, что в преддверии купального сезона специалисты нашли в Ростовской области только один чистый водоём. Так, на начало июля по микробиологическим показателям для купания подходило только Солёное озеро (город Батайск).

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области прекратили сбор денег за вход на пляж