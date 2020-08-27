Колтуши, Ленинградская область, , 15:11 — REGNUM Государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» (ГКУ «Ленавтодор) заключило госконтракт на реконструкцию оживленного Колтушского шоссе, связывающего Санкт-Петербург и Всеволожский район Ленобласти. Стоимость работ составляет 2,2 млрд рублей. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе дорожного предприятия.

Согласно планам, дорожные рабочие расширят шоссе, благодаря чему решится вопрос «бутылочного горлышка» на границе Петербурга и Ленобласти, из-за которого ежедневно скапливаются многокилометровые пробки. Кроме того, дорога будет разгружена от постоянных заторов, провоцируемых многочисленными жителями новостроек из Янино-1.

«Работы должны быть выполнены до осени 2024 года», — уточнили в ведомстве.

Колтушское шоссе — одна из самых загруженных региональных дорог. Трафик по трассе достигает почти 30 тысяч машин в сутки, в том числе большегрузов.

Реконструкция предполагается на участке от КАДа Петербурга до Колтушей во Всеволожском районе Ленобласти. Предусматривается создание четырёх полос движения вместо существующих двух.

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