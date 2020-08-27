Архангельск, , 15:03 — REGNUM В Архангельской области за сутки выявили еще 87 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 48 из них — в областном центре. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Новые случаи зарегистрированы также в Новодвинске, Северодвинске, Мирном, Котласском, Вилегодском, Приморском, Холмогорском и других районах области.

В настоящее время лечение от COVID-19 в регионе проходят 963 человека. С начала пандемии COVID-19 переболели 9320 человек.