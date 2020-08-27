Бишкек, , 14:56 — REGNUM Министерством иностранных дел Киргизии решило прекратить с 27 августа формировать списки на вывоз чартерными авиарейсами киргизстанцев, застрявших в России из-за закрытия границ по причине пандемии коронавируса.

Внешнеполитическое ведомство предоставило российским и киргизским авиакомпаниям право самостоятельной продажи авиабилетов на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга в столицу Киргизии и город Ош.

В МИДе отмечают, что теперь киргизстанцы, желающие вылететь на родину, могут приобрести авиабилеты напрямую в авиакассах или онлайн на официальных сайтах авиакомпаний «Авиатраффик», «Аэрофлот», «Сибирь», «ТезДжет» и «Уральские авиалинии», не обращаясь при этом в посольства и консульства Киргизии.